Внешнюю сторону Садового кольца закроют 16 мая из-за мотофестиваля

Внешняя сторона Садового кольца будет временно закрыта в субботу, 16 мая, в связи с проведением Московского мотофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения будут действовать с 12:50. Кроме того, в это время нельзя будет проехать по улицам Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской, по Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной, Бородинскому мосту. Также закроют съезды с Бородинского моста в сторону набережной Тараса Шевченко.

Ряд ограничений будет действовать с четверга, 14 мая. Движения временно закроют:



с 00:01 14 мая до 23:59 17 мая на Университетской площади в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина;

15 мая с 00:01 до 07:00 на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина (в сторону улицы Косыгина);

16 мая с 00:01 до 19:00 на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина (в обоих направлениях);

16 мая с 08:00 до 19:00 на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 20 по улице Косыгина.

С 14 по 17 мая также на некоторых участках нельзя будет припарковаться. В связи с ограничениями автомобилистов призвали пересесть на метро.



В 14-м Московском мотофестивале примут участие более тысячи мотоциклистов. Жеребьевка фестиваля прошла в конце апреля. По ее итогам стало известно, в каком порядке мотоклубы и сообщества проедут по улицам города.

