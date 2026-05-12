12 мая, 09:05

Транспорт

Внешнюю сторону Садового кольца закроют 16 мая из-за мотофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Внешняя сторона Садового кольца будет временно закрыта в субботу, 16 мая, в связи с проведением Московского мотофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения будут действовать с 12:50. Кроме того, в это время нельзя будет проехать по улицам Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской, по Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной, Бородинскому мосту. Также закроют съезды с Бородинского моста в сторону набережной Тараса Шевченко.

Ряд ограничений будет действовать с четверга, 14 мая. Движения временно закроют:

  • с 00:01 14 мая до 23:59 17 мая на Университетской площади в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина;
  • 15 мая с 00:01 до 07:00 на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина (в сторону улицы Косыгина);
  • 16 мая с 00:01 до 19:00 на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина (в обоих направлениях);
  • 16 мая с 08:00 до 19:00 на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 20 по улице Косыгина.

С 14 по 17 мая также на некоторых участках нельзя будет припарковаться. В связи с ограничениями автомобилистов призвали пересесть на метро.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В 14-м Московском мотофестивале примут участие более тысячи мотоциклистов. Жеребьевка фестиваля прошла в конце апреля. По ее итогам стало известно, в каком порядке мотоклубы и сообщества проедут по улицам города.

