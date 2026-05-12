12 мая, 09:01

Синоптик Тишковец: воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов к выходным

Синоптик раскрыл, когда в столице начнется летняя погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве прогреется до плюс 27 градусов к выходным, 16–17 мая, сообщает телеканал "360" со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, до конца недели в столице будет в основном комфортное 20-градусное тепло, в ночное время – плюс 10–13 градусов. При этом пройдут скоротечные ливни и грозы.

Синоптик добавил, что к выходным погода наладится: ночью в Москве температура составит от 10 до 15 градусов тепла, а днем – от плюс 22 до 27, что соответствует средним показателям середины летнего сезона.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето наступит в Москве в среду, 13 мая. В этот день столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов тепла. При этом в четверг и пятницу, 14 и 15 мая, возможны непродолжительные дожди.

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето

