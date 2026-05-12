12 мая, 03:38

Политика

Песков оценил возможную роль Штайнмайера в переговорах ЕС с Россией

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Москва не видит ограничений по персоналиям, когда речь заходит о потенциальных переговорщиках между Европой и Россией. Об этом этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную посредническую миссию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Песков подчеркнул, что ключевым фактором является не конкретная фамилия, а политическая воля Евросоюза к возобновлению контактов. Он отметил, что строить предположения о кандидатах на роль посредника сейчас – все равно что "гадать на кофейной гуще", перебирая все известные фамилии.

Также Песков добавил, что говорить с Россией потенциально способен любой, однако решающее значение имеет исключительно наличие искреннего желания восстановить диалог.

Ранее Владимир Путин отметил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер для него лично – самая предпочтительная кандидатура для выстраивания диалога между Россией и Европой. Вместе с тем он признал, что готов видеть в роли переговорщика от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.

