При пожаре в многоквартирном доме в Грозном эвакуировали 300 человек

Крупный пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Умара Садаева в Грозном. В ходе тушения из здания были эвакуированы 300 человек, сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Чеченской Республике Алихан Цакаев.

Площадь возгорания составила 2 850 квадратных метров. Уточняется, что пожарные также спасли еще 40 жильцов. К настоящему моменту огонь ликвидирован.

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров в ходе общения с жильцами на месте инцидента заявил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова все пострадавшие будут обеспечены временным жильем – их разместят в квартирах и гостиницах.

