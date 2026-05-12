12 мая, 02:27

Происшествия

При пожаре в многоквартирном доме в Грозном эвакуировали 300 человек

Фото: MAX/"Главное управление МЧС России по Чеченской Республике"

Крупный пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Умара Садаева в Грозном. В ходе тушения из здания были эвакуированы 300 человек, сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Чеченской Республике Алихан Цакаев.

Площадь возгорания составила 2 850 квадратных метров. Уточняется, что пожарные также спасли еще 40 жильцов. К настоящему моменту огонь ликвидирован.

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров в ходе общения с жильцами на месте инцидента заявил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова все пострадавшие будут обеспечены временным жильем – их разместят в квартирах и гостиницах.

Ранее пожар произошел в складском корпусе мебельного предприятия в Ленинградской области. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы 46 сотрудников МЧС и 19 единиц спецтехники.

происшествияпожаррегионы

