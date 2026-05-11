Испания завершила эвакуацию пассажиров из 23 стран с лайнера с хантавирусом

Испания завершила операцию по эвакуации 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран с судна MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, заявила министр здравоохранения страны Моника Гарсия.

Судно прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Власти Испании организовали поэтапную высадку, а также репатриацию как пассажиров, так и части экипажа. После этого корабль продолжит путь в Нидерланды, где пройдет дезинфекция.

По словам Гарсии, пассажиры находятся либо в своих странах, либо направляются к ним.

Вспышка хантавируса произошла на судне в начале мая. Оно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На борту находилось около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Глава эпидемиологии и аналитики в сфере реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Оливье ле Полен сообщил, что подтверждены 9 случаев заражения.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. Кроме того, в России есть тест-системы на хантавирус.

Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова, в свою очередь, заявила, что Евросоюз активировал механизм гражданской обороны для координации и организации безопасной эвакуации с круизного лайнера. Однако степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается как низкая.

