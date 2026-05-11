Пожарный поезд задействован в тушении возгорания в здании РЖД у Павелецкого вокзала в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"В одном из хозяйственных зданий станции Москва–Пассажирская–Павелецкая произошло возгорание. Никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются", – говорится в сообщении.

К ликвидации огня привлечены расчeты МЧС. В составе пожарного поезда находятся 120 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.

На движение поездов ЧП не повлияло.

По данным СМИ, пожар произошел по адресу улица Летниковская, дом 18. Из-под кровли был замечен густой дым.

Ранее историческое здание загорелось на Пятницкой улице в Москве. Люди успели покинуть помещение до прибытия пожарных.

В связи с произошедшим не было движения на Пятницкой улице от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной.

Через некоторое время возгорание удалось локализовать на площади 450 квадратных метров. К тушению привлекли около 90 сотрудников и 33 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Позже огонь полностью потушили.

