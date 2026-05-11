Сергей Собянин рассказал о работе Московской ассоциации ветеранов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская ассоциация ветеранов СВО оказывает помощь по принципу "равный – равному". Некоммерческая организация с 2023 года работает на базе Единого центра поддержки участников спецоперации и членов их семей, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Она объединяет завершивших службу ветеранов, которые не понаслышке знают и понимают потребности бойцов. Ее возглавляет Владислав Гусев – ветеран боевых действий в Сирии и в зоне СВО", – написал он.

Координаторы Ассоциации работают во всех округах города. Они помогают установить доверительный диалог с теми, кто вернулся из зоны СВО, знакомят их с мерами поддержки столицы и предлагают участие в специализированных программах. Благодаря этому бойцы могут быстрее адаптироваться к мирной жизни.

Такой формат формирует прямую связь с ветеранами и предоставляет возможность оперативно реагировать на их запросы и потребности. Представители организации выявляют запросы ветеранов и передают их в Единый центр.

По словам мэра столицы, благодаря взаимодействию организации с городскими структурами обеспечивается комплексное сопровождение военных. Кроме того, представители Ассоциации развивают собственные проекты. Например, в Едином центре открыта секция по рукопашному бою, которую организовал ветеран СВО, окружной координатор по СЗАО Иван Бакай.

Многие инициативы организации были отмечены на конкурсах. Проект обучения наставников из числа ветеранов СВО методам взаимопомощи по принципу "равный – равному" смог завоевать грант конкурса "Москва – добрый город", а "Спартакиада ветеранов СВО" победила на Конкурсе грантов мэра Москвы.

Ранее участники спецоперации и их семьи получили свыше полумиллиона услуг в едином центре поддержки участников СВО. Благодаря работе центра были решены вопросы юридической помощи, содействия в трудоустройстве, подбора образовательных программ, оформления мер социальной поддержки и решения адресных вопросов.

