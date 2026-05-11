Великобритания расширила антироссийские санкции на 85 позиций

Фото: depositphotos/Fredex​

Великобритания расширила список санкций против России на 85 организаций и физлиц. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

Под ограничения подпали сотрудники российского Агентства социального проектирования, гендиректор АНО "Диалог" Владимир Табак, начальник Главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин, глава Росмолодежи Григорий Гуров, российский Институт развития интернета, Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды и другие.

5 мая Великобритания также расширила санкции в отношении России, добавив в черный список 10 физлиц и 8 компаний, в том числе из Камеруна, Китая и Таиланда. Ограничения также коснулись российских компаний "Элтех Компонент", "СНК Трейд", а также зарегистрированных в Китае M9 Logistics Ltd и M9 Logistics Co, компаний из Таиланда Sea 2 Sky и Canopus Trading Group, Tanaq, камерунской Enangue Holding.

При этом Россия расширила список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Это было сделано в ответ на утверждение Советом ЕС 20-го пакета антироссийских санкций.

Российская сторона включила в черный список граждан, которые подрывают территориальную целостность страны, ответственны за введение антироссийских санкций и нанесение ущерба отношениям РФ с третьими странами, а также физлиц, препятствующих морскому судоходству в интересах Москвы.

