11 мая, 08:21

Общество

Роскачество предупредило об опасности летних напитков со льдом

Фото: depositphotos/shopartgallery​

Летние напитки со льдом могут быть опасны из-за возбудителей кишечных инфекций. Об этом ТАСС сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

"Если лед был сделан из некипяченой водопроводной воды, использовались грязные формы или немытые руки – в напитке могут оказаться возбудители кишечных инфекций", – пояснила она.

Как отметила Спеценко, низкая температура способна подавлять рост большинства бактерий, однако она не убивает их полностью. Также она предупредила о перекрестном загрязнении. В домашней морозилке лед в открытых лотках часто хранят по соседству с сырым мясом, рыбой или курицей, сок от которых может попадать на кубики, передавая возбудители.

По словам эксперта, лед необходимо делать из питьевой бутилированной или предварительно прокипяченной воды, а также хранить его в герметичном закрытом контейнере.

"В кафе и ресторане стоит обратить внимание на внешний вид льда: мутные кубики с белыми вкраплениями, посторонним запахом или неоднородной структурой – повод отказаться от заказа", – указала собеседница агентства.

Ранее нутрициолог Елена Желянина рассказала, что растворимый кофе может представлять опасность для здоровья из-за наличия канцерогена. Он ухудшает метаболизм и фертильность женщин. Она отметила, что акриламид способен воздействовать на женскую фертильность, уменьшать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов.

