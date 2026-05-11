Nepal News: летевший из Стамбула самолет загорелся в аэропорту Непала при посадке

Фото: depositphotos/Shebeko

В аэропорту столицы Непала Катманду загорелся самолет Turkish Airlines, следовавший из Стамбула. Об этом сообщает Nepal News со ссылкой на администрацию авиагавани.

Отмечается, что возгорание произошло в стойке шасси при посадке. На кадрах из соцсетей видно пламя и густой дым, когда лайнер двигался по полосе.

Все находившиеся на борту пассажиры и экипаж были экстренно эвакуированы, пострадавших нет. По факту произошедшего начато расследование.

Ранее самолет рейса Хабаровск – Ноглики аварийно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности. На борту судна находились 60 пассажиров. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.