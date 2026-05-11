Трамп посетит Китай с государственным визитом 13-15 мая

Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом на текущей неделе. Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.

Отмечается, что поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит американского президента запланирован на период с 13 по 15 мая.

При этом сам Трамп ранее анонсировал свой визит в Китай еще на апрель. По его словам, китайский лидер также планирует посетить США в 2026 году.

Президент США добавил, что отношения между Пекином и Вашингтоном сейчас находятся на очень хорошем уровне. Кроме того, он высоко оценил отношения между ним и Си Цзиньпином.