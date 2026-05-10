Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 16:02

Происшествия

Возбуждено второе уголовное дело после ДТП с участием школьного автобуса в Омске

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Омской области"

Еще одно дело возбуждено после ДТП с участием школьного автобуса в Омске. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Ранее было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Теперь же следователи завели дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Следователи планируют дать оценку действиям лиц, которые были ответственными за перевозку детей на турнир в Омской области. На данный момент на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП.

Школьный автобус, в котором ехали 8 детей, попал в ДТП в Омской области 10 мая. Авария произошла на 519-м километре трассы "Тюмень – Омск". Выяснилось, что школьники ехали на автобусе "ГАЗель" из Тюкалинска в Малиновку. В этот момент они столкнулись с грузовиком.

По данным регионального УМВД, что дети возвращались с соревнований по футболу. Региональная прокуратура уточнила, что школьники ехали без сопровождения, так как они передвигались на микроавтобусе. В результате 8 человек пострадали, в том числе 7 детей и водитель. Их госпитализировали. При этом один ребенок скончался до приезда скорой.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика