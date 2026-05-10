Возбуждено второе уголовное дело после ДТП с участием школьного автобуса в Омске

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Омской области"

Еще одно дело возбуждено после ДТП с участием школьного автобуса в Омске. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Ранее было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Теперь же следователи завели дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Следователи планируют дать оценку действиям лиц, которые были ответственными за перевозку детей на турнир в Омской области. На данный момент на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП.

Школьный автобус, в котором ехали 8 детей, попал в ДТП в Омской области 10 мая. Авария произошла на 519-м километре трассы "Тюмень – Омск". Выяснилось, что школьники ехали на автобусе "ГАЗель" из Тюкалинска в Малиновку. В этот момент они столкнулись с грузовиком.

По данным регионального УМВД, что дети возвращались с соревнований по футболу. Региональная прокуратура уточнила, что школьники ехали без сопровождения, так как они передвигались на микроавтобусе. В результате 8 человек пострадали, в том числе 7 детей и водитель. Их госпитализировали. При этом один ребенок скончался до приезда скорой.

