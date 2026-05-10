Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 14:40

Происшествия

Самолет рейса Хабаровск – Ноглики аварийно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Самолет, выполнявший рейс Хабаровск – Ноглики, совершил незапланированную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

"Воздушное судно De Havilland Canada Dash 8-Q400 в связи с возникшей неисправностью совершило аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска имени Антона Чехова", – говорится в сообщении ведомства.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, посадка прошла около 15:30 по местному времени, на борту находились 60 пассажиров. Аварийные службы аэропорта отработали в штатном режиме, приземление прошло благополучно.

Следственные органы начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (263 УК РФ). Транспортная прокуратура также организовала проверку, в ходе которой дадут оценку техническому состоянию судна и его подготовке к вылету.

Ранее самолет, летевший из Москвы в Тбилиси, экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки. Лайнер приземлился на запасном аэродроме.

До этого борт, следовавший в Баку, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за столкновения с птицей. Посадка прошла штатно, рейс был перенесен на другой самолет.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика