Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 10:46

Мэр Москвы

Собянин назвал цифровое здравоохранение Москвы одним из самых продвинутых в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская система цифрового здравоохранения является одной из самых продвинутых в мире. Об этом в МАХ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ядром платформы остается ЕМИАС. В ней создано более 25,3 миллиона электронных медкарт, а число обращений москвичей к своим ЭМК за прошлый год выросло в полтора раза. На этой базе развернуты десятки сервисов: запись к врачу, результаты исследований, оформление справок и рецептов, дистанционное общение с врачами и отслеживание лечения в стационаре.

В прошлом году запустили ИИ-сервис, который формирует для врача сводку из карты пациента. В ней указаны предыдущие обращения, исследования, лекарства и вызовы скорой по профилю жалобы. Это высвободило свыше 600 тысяч часов рабочего времени.

Еще один инструмент – голосовой ассистент "Алиса". Через приложение "ЕМИАС.ИНФО" москвичи могут вносить показатели здоровья в ЭМК и управлять записями к врачу. В медкарте также появился заказ льготного питания в молочно-раздаточном пункте, результаты кардиотокографии и протоколы врачебных комиссий по ЭКО.

Отдельное направление получила лучевая диагностика. Врачам доступны свыше 60 сервисов компьютерного зрения по 45 клиническим направлениям. Они выявляют на снимках признаки рака легкого, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта и других патологий. По ряду направлений точность превышает 95%, а время описания снимка сократилось в среднем на 30%.

Цифровая трансформация московского здравоохранения началась в 2011 году с запуска ЕМИАС. Сегодня платформа объединяет все городские поликлиники и стационары, а московский опыт тиражируется в других регионах России.

Ранее Собянин рассказал, что каждый год в программах повышения квалификации принимают участие 70% столичных медиков. С 2021 года в Москве открыт кадровый центр Депздрава, который координирует работу разных учебных центров и ординатур. Только за 2025-й в нем прошли обучение свыше 50 тысяч врачей.

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика