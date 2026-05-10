Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 12:15

Город

Жильцы 22 расселяемых домов получили жилье в новостройках Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Все жильцы 22 расселяемых зданий в апреле получили предоставленное городом жилье в новостройках, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Одним из факторов, влияющих на темпы реализации программы реновации, является удобство и скорость заключения договоров на новые квартиры", – отметил он.

По словам заммэра, жители 22 домов – это около 3,7 тысячи горожан, что составляет почти половину от аналогичного показателя за весь первый квартал этого года, когда заключение договоров на квартиры завершили 100% жителей 48 домов, включенных в программу реновации.

Ефимов добавил, что после их переезда на месте старых зданий построят современные жилые комплексы и объекты инфраструктуры, востребованные и у жителей ближайших домов.

По возможности город предоставляет участникам программы реновации жилье в новостройках, расположенных поблизости от их старых домов. Квартиры в современных жилых комплексах отличаются удобной планировкой и предоставляются новоселам с готовым ремонтом, а помогать участникам программы реновации заключать договоры на жилье призваны специалисты департамента городского имущества, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что на востоке столицы оформление документов на новые квартиры в апреле завершили все участники программы из четырех домов старого жилого фонда.

"По три таких адреса, где все жители заключили договоры, необходимые для переезда, прибавилось на севере, северо-востоке, юго-востоке и в Троицком административном округе, по два – на западе и юго-западе столицы, по одному – на юге и северо-западе", – подчеркнула она.

Соловьева также отметила, что в числе тех, кто оформил документы в кратчайший срок, оказались жители дома 3 в 4-м Новомихалковском проезде в Коптеве. Они приступили к осмотру предложенных городом квартир во второй половине декабря, а в апреле уже были подписаны последние 8 договоров.

Немного больше времени на это, по ее словам, потребовалось москвичам из дома 16 корпуса 4 на 13-й Парковой улице и дома 13 корпуса 3 на улице Маршала Чуйкова.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации возведут на Краснолиманской улице в Южном Бутове. Здание появится на земельном участке, площадь которого составляет 0,79 гектара. Внутри разместят 16 тысяч квадратных метров жилой площади, которая будет передана новоселам с полной отделкой.

Читайте также


городстроительствореновация

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика