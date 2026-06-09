Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 17:29

Происшествия

Организатор киберпреступлений с данными из баз МВД приговорен к 8 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Советский районный суд Краснодара вынес приговор Александру Звереву, который был организатором группы, совершавшей киберпреступления с персональными данными из баз МВД РФ и операторов мобильной связи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

После возбуждения уголовного дела фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск. Летом 2022 года его задержали в Индонезии, а в прошлом году экстрадировали в Россию.

Мужчине назначили 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 тысяч рублей.

"С осужденного также взыскана денежная сумма в размере 2 205 339,63 рубля, израсходованная на его экстрадицию из Республики Индонезия", – указала пресс-служба.

Ранее сообщалось, что материальный ущерб от киберпреступлений в России уменьшился на 4% – с 203 до 195 миллиардов рублей. Таких результатов удалось добиться благодаря введению ограничений на дистанционное управление счетами и блокировке операций без согласия клиента.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

Как защитить аккаунт на маркетплейсе от детей?

Каждый член семьи должен иметь собственный девайс с заранее предустановленным детским режимом

Читать
закрыть

Нужно ли вводить мини-отпуска школьников во время учебного года?

Эксперты уточняют: в России подобная практика вполне себе существует

Читать
закрыть

Почему российские компании возвращают бывших сотрудников?

Эксперты уверены: за последние полгода компании оптимизировались

Читать
закрыть

Почему россияне доверяют судьбу ботам-астрологам?

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей

Читать
закрыть

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика