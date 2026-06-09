Организатор киберпреступлений с данными из баз МВД приговорен к 8 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Советский районный суд Краснодара вынес приговор Александру Звереву, который был организатором группы, совершавшей киберпреступления с персональными данными из баз МВД РФ и операторов мобильной связи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

После возбуждения уголовного дела фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск. Летом 2022 года его задержали в Индонезии, а в прошлом году экстрадировали в Россию.

Мужчине назначили 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 тысяч рублей.

"С осужденного также взыскана денежная сумма в размере 2 205 339,63 рубля, израсходованная на его экстрадицию из Республики Индонезия", – указала пресс-служба.

Ранее сообщалось, что материальный ущерб от киберпреступлений в России уменьшился на 4% – с 203 до 195 миллиардов рублей. Таких результатов удалось добиться благодаря введению ограничений на дистанционное управление счетами и блокировке операций без согласия клиента.

