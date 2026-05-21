Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 10:45

Происшествия

В Челябинской области задержали похитивших 60 млн рублей из Соцфонда

Фото: depositphotos/blinow61

Полиция в Челябинской области предотвратила деятельность преступников, которых подозревают и обвиняют в краже денег с помощью механизма компенсационных выплат Социального фонда. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

"Установленная сумма ущерба составляет более 60 миллионов рублей", – заявила представитель ведомства.

Она добавила, что сумма предполагаемого ущерба – 1 миллиард рублей.

По предварительным данным, в схеме участвовали представители коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели. Они искали людей с ограниченными возможностями здоровья, а потом использовали их. Мошенники оформляли на жертв фиктивные документы, согласно которым те якобы сами покупали технические средства реабилитации.

После этого поддельные бумаги направляли в подразделения Соцфонда для получения компенсаций. Полученные средства передавались координаторам и организаторам преступного сообщества. Они делили деньги между всеми участниками аферы.

Волк рассказала, что по этому делу проходят 55 подозреваемых и обвиняемых. Также заведены 30 уголовных дел по статьям УК РФ "Мошенничество при получении выплат" и "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".

Ранее жертвой мошенников стал 26-летний москвич. Преступники убедили его открыть сейф отца и отдать им слитки золота. Сумма ущерба оценивалась более чем в 13 миллионов рублей. Пособница мошенников уже задержана.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика