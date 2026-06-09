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09 июня, 16:31

Спорт

Украинских параармрестлеров оштрафовали из-за отказа слушать гимн России

Фото: 123RF.com/tverdohlib

Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука на 250 евро за отказ слушать гимн России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Инцидент произошел на церемонии награждения после победы российского спортсмена Андрея Гаврилова на чемпионате Европы в Будапеште.

Гаврилов завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов в борьбе левой рукой среди мужчин с церебральным параличом. Второе место занял Сидорчук, а бронзу получил Луцишин. Оба украинца покинули пьедестал после включения российского гимна, нарушив тем самым регламент.

"Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Я был просто в шоке в первые минуты. Меня потом еще взяли на допинг-контроль, и допинг-офицер спросил, зачем я покинул подиум награждения", – сказал Луцишин.

При этом в протоколах федерации Гаврилов указан как нейтральный спортсмен.

Ранее украинская спортсменка Дарья Мальчевская отказалась от общения с россиянкой после победы на чемпионате Европы по панкратиону. Во время церемонии награждения одна из спортсменок из России обратилась к Мальчевской с вопросом, однако украинка покачала головой и отмахнулась.

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