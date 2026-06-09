Володин призвал рассказывать в школах и вузах о противодействии мошенникам

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить в России специалистов, которые будут рассказывать школьникам и студентам о мошенниках и противодействии им. Об этом он заявил во время обсуждения проекта о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

"Есть такая форма – "Уроки о главном" в школах. Возьмите, подготовьте специалистов, пускай детям расскажут, в вузах – студенты, им рассказать надо", – цитирует Володина РИА Новости.

По мнению парламентария, защите от аферистов нужно уделять большое внимание.

Ранее похожее предложение озвучил сенатор Артем Шейкин. Он призвал российские компании обучать сотрудников для защиты от мошеннических схем, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора как одного из главных источников уязвимостей. Кроме того, он счел важным развитие риск-ориентированного подхода.