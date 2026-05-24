24 мая, 08:37

Безопасность

В МВД РФ предупредили о новой схеме мошенников со страхованием детей

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В преддверии Дня защиты детей мошенники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений и предлагают "платное страхование ребенка" к участию в праздниках, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

Помимо этого, были зафиксированы схемы с поддельными предложениями летних подработок для несовершеннолетних. В ведомстве добавили, что перед праздником активизируются мошеннические схемы, которые ориентированы в основном на родителей детей и подростков.

Ранее в России зафиксировали волну рассылок вредоносных QR-кодов на корпоративные электронные почты. Ссылки в них ведут потенциальных жертв на сайт оплаты за "отслеживание или получение почтового отправления с документацией". Отправители писем представляются якобы госорганами.

Помимо этого, мошенники используют схему, связанную с нарушениями земельного законодательства. Россиянам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают "оплатить штраф со скидкой" по ссылке.

