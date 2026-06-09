09 июня, 11:08Мэр Москвы
Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО ликвидировали еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
По словам мэра, на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.
Атака вражеских беспилотников на российскую столицу началась 8 июня. Таким образом, над столичным регионом уничтожено уже 20 дронов.
В связи с этим в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры действуют в Домодедово. Аэропорт Жуковский полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов.