Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По словам мэра, на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских беспилотников на российскую столицу началась 8 июня. Таким образом, над столичным регионом уничтожено уже 20 дронов.

В связи с этим в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры действуют в Домодедово. Аэропорт Жуковский полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов.