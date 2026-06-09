Ледники на Эльбрусе отступили почти на 300 метров за 50 лет

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Ледники Азау, Малый Азау и Гарабаши на Эльбрусе отступили почти на 300 метров за последние 50 лет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заведующая лабораторией гляциологии Высокогорного геофизического института, доктор географических наук Наталия Кондратьева.

По ее словам, исследования на Эльбрусском ледниковом массиве проводились с 2022 по 2025 год. Причиной такого поведения ледников стало повышение температуры воздуха почти на один градус и количества осадков.

Кондратьева уточнила, что аналогичная ситуация фиксируется и на других ледниковых объектах на Кавказе. При этом ледники северной ориентации показывают более высокую стабильность по сравнению с южной экспозицией.

"В Кабардино-Балкарии за те же 50 лет в высокогорной зоне среднемесячная температура за теплый период увеличилась на 0,9 градуса, а суммы среднемесячных осадков за тот же период увеличились на 138 миллиметров", – сказала эксперт.

Такая динамика ускоряет таяние ледников, увеличивает объемы речного стока и риски паводков. Наглядно тенденция к полному исчезновению малых ледниковых форм прослеживается в восточной части Северного Кавказа.

Ранее ученые сообщили, что шельфовые ледники Антарктиды могут таять гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Ослабление или разрушение ледяного покрова может привести к высвобождению значительных масс льда. В случае такого развития событий уровень моря может подняться на 58 метров, что создаст серьезную угрозу для миллионов людей по всему миру.