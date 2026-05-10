10 мая, 18:31

Ученые спрогнозировали резкое ускорение таяния ледников Антарктиды

Шельфовые ледники Антарктиды могут таять гораздо быстрее, чем предполагалось ранее, следует из исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

"Главным глобальным последствием станет ускорение повышения уровня моря. Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря", – пояснил один из авторов работы Цинь Чжоу.

По мнению ученых, ослабление или разрушение шельфового ледяного покрова может привести к высвобождению значительных масс льда, которые в настоящее время удерживаются ледяным щитом. В случае такого развития событий уровень моря может подняться на 58 метров, что создаст серьезную угрозу для миллионов людей по всему миру.

Шельфовые ледники – это массивные ледяные формирования, которые частично плавают на воде, а частично опираются на морское дно. Они продолжают двигаться от береговой линии в сторону океана, постепенно утончаясь к краям и создавая ледяной барьер, защищающий материковые ледники от быстрого таяния.

Ранее исследователи заявили о расколе одного из крупнейших в мире айсберга – А23а. Глыба, за которой ученые наблюдали на протяжении 40 лет, потеряла свой статус самой большой в мире в сентябре прошлого года.

В частности, в январе 2026-го площадь айсберга достигала 1,3 тысячи квадратных километров, однако на сегодняшний день она сократилась до менее чем 50 "квадратов". Объект разделился на множество мелких частей, потеряв, таким образом, за все время своего существования порядка 99% своей первоначальной площади.

