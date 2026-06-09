Собянин: средства ПВО пресекли атаку еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО) во вторник, 9 июня, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Атака вражеских дронов на российскую столицу началась 8 июня. С того момента над столичным регионом уничтожено уже 17 БПЛА.

В связи с ситуацией в районе аэропортов Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства, из-за чего авиагавани отправляют и принимают рейсы только по согласованию.

Ограничительные меры также действуют в аэропортах Домодедово и Жуковский. В частности, Домодедово временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами, а Жуковский полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов.

