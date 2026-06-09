Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 10:32

Мэр Москвы

Собянин: средства ПВО пресекли атаку еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО) во вторник, 9 июня, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Атака вражеских дронов на российскую столицу началась 8 июня. С того момента над столичным регионом уничтожено уже 17 БПЛА.

В связи с ситуацией в районе аэропортов Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства, из-за чего авиагавани отправляют и принимают рейсы только по согласованию.

Ограничительные меры также действуют в аэропортах Домодедово и Жуковский. В частности, Домодедово временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами, а Жуковский полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

Как защитить аккаунт на маркетплейсе от детей?

Каждый член семьи должен иметь собственный девайс с заранее предустановленным детским режимом

Читать
закрыть

Нужно ли вводить мини-отпуска школьников во время учебного года?

Эксперты уточняют: в России подобная практика вполне себе существует

Читать
закрыть

Почему российские компании возвращают бывших сотрудников?

Эксперты уверены: за последние полгода компании оптимизировались

Читать
закрыть

Почему россияне доверяют судьбу ботам-астрологам?

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей

Читать
закрыть

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика