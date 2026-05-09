09 мая, 12:53Происшествия
Один человек погиб в ДТП в Москве
Один человек погиб, еще один пострадал в результате аварии в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел утром 9 мая на Привольной улице. Пострадавшего доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее три человека погибли в результате ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Дагестане. По информации регионального МВД России, инцидент произошел на трассе "Астрахань-Махачкала" в Кизлярском районе.
Водитель автомобиля Лада Нива не справился с управлением и совершил наезд на встречную полосу движения, после чего врезался в грузовик Volvo. Водитель легкового автомобиля и два его пассажира скончались на месте от полученных травм.