Один человек погиб в ДТП в Москве

Фото: MAX/"Москва новостная"

Один человек погиб, еще один пострадал в результате аварии в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел утром 9 мая на Привольной улице. Пострадавшего доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее три человека погибли в результате ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Дагестане. По информации регионального МВД России, инцидент произошел на трассе "Астрахань-Махачкала" в Кизлярском районе.

Водитель автомобиля Лада Нива не справился с управлением и совершил наезд на встречную полосу движения, после чего врезался в грузовик Volvo. Водитель легкового автомобиля и два его пассажира скончались на месте от полученных травм.

