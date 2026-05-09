Свыше 800 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине

Более 800 человек приняли участие в патриотической акции "Бессмертный полк" в Пекине по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в КНР.

Шествие традиционно возглавил посол России в Пекине Игорь Моргулов. Колонна, к которой также присоединились граждане Белоруссии, прошла от площади перед центральным зданием дипмиссии по намеченному маршруту.

Поддержку мероприятиям оказала китайская волонтерская группа любителей культуры и истории РФ "Москва – Пекин". В числе участников акции дипломаты, учащиеся, работающие в КНР россияне.

Глава представительства Россотрудничества в КНР, руководитель Российского культурного центра (РКЦ) в Пекине Татьяна Уржумцева отметила, что шествие пришло на смену традиционным демонстрациям, к которым россияне привыкли еще в советские годы.

"Я очень хорошо помню, как мама брала нас с собой на демонстрацию в связи с Днем Победы, а после парада на ее предприятии собирались сослуживцы, которые брали своих детей", – поделилась Уржумцева.

Также несколько тысяч человек собрались в столице Киргизии для участия в шествии "Бессмертный полк". Колонна людей начала движение от расположенного на южной окраине города парка имени Героя Советского Союза Даира Асанова.

В столице Индонезии Джакарте прошла уже юбилейная, десятая по счету акция "Бессмертный полк". В памятном шествии приняли участие сотрудники посольства РФ, дипломаты дружественных государств, соотечественники, а также индонезийские друзья России.

Ранее в акции приняли участие космонавты "Роскосмоса" на борту Международной космической станции (МКС).

Регистрация на "Бессмертный полк онлайн" проходила до 6 мая. Само цифровое шествие героев Великой Отечественной войны начнется в 12:00 на сайте 2026.polkrf.ru и экранах всей страны. Первыми "Бессмертный полк" смогут увидеть жители Чукотки и Дальнего Востока.