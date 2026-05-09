Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 08:19

Политика

Свыше 800 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине

Фото: ТАСС/Николай Селищев

Более 800 человек приняли участие в патриотической акции "Бессмертный полк" в Пекине по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в КНР.

Шествие традиционно возглавил посол России в Пекине Игорь Моргулов. Колонна, к которой также присоединились граждане Белоруссии, прошла от площади перед центральным зданием дипмиссии по намеченному маршруту.

Поддержку мероприятиям оказала китайская волонтерская группа любителей культуры и истории РФ "Москва – Пекин". В числе участников акции дипломаты, учащиеся, работающие в КНР россияне.

Глава представительства Россотрудничества в КНР, руководитель Российского культурного центра (РКЦ) в Пекине Татьяна Уржумцева отметила, что шествие пришло на смену традиционным демонстрациям, к которым россияне привыкли еще в советские годы.

"Я очень хорошо помню, как мама брала нас с собой на демонстрацию в связи с Днем Победы, а после парада на ее предприятии собирались сослуживцы, которые брали своих детей", – поделилась Уржумцева.

Также несколько тысяч человек собрались в столице Киргизии для участия в шествии "Бессмертный полк". Колонна людей начала движение от расположенного на южной окраине города парка имени Героя Советского Союза Даира Асанова.

В столице Индонезии Джакарте прошла уже юбилейная, десятая по счету акция "Бессмертный полк". В памятном шествии приняли участие сотрудники посольства РФ, дипломаты дружественных государств, соотечественники, а также индонезийские друзья России.

Ранее в акции приняли участие космонавты "Роскосмоса" на борту Международной космической станции (МКС).

Регистрация на "Бессмертный полк онлайн" проходила до 6 мая. Само цифровое шествие героев Великой Отечественной войны начнется в 12:00 на сайте 2026.polkrf.ru и экранах всей страны. Первыми "Бессмертный полк" смогут увидеть жители Чукотки и Дальнего Востока.

Читайте также


политикаобществоДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика