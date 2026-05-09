Жилой комплекс по реновации построят на юго-востоке Москвы

Современный жилой комплекс по реновации построят по адресу улица Паперника, земельный участок 14. Для этих целей уже выдан градостроительный план, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что для реализации программы реновации на юго-востоке столицы отвели территорию площадью 1,62 гектара. Площадь нового ЖК составит до 52 тысяч квадратных метров. Для жителей благоустроят двор, установят детские и спортивные площадки. На первых этажах новостройки разместятся помещения для социальной и коммерческой инфраструктуры.

"Новостройка будет соответствовать московским стандартам – это качественная отделка, энергоэффективные инженерные решения и адаптированные для маломобильных жителей пространства", – указал Овчинский.

В пятиминутной шаговой доступности находится станция "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро.

Кроме того, дом по реновации возведут на Краснолиманской улице в Южном Бутове. Внутри здания будет 16 тысяч "квадратов" жилой площади, которую передадут новоселам с полной отделкой. На первом этаже откроются аптеки, магазины и пункты обслуживания, чтобы жители могли решать ежедневные бытовые вопросы рядом с домом.