08 мая, 23:40Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 109 БПЛА, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника, которые летели на Москву вечером в пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы. Таким образом, всего в рамках продолжающейся атаки на Москву нейтрализовали уже 109 дронов.
На этом фоне аэропорт Домодедово был переведен в ограниченный режим работы. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.
В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что с 00:00 8 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня 1 630 раз. При этом обстрелы продолжаются.