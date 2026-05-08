08 мая, 22:44

В Музее музыки открылась выставка "После боя сердце просит музыки вдвойне…"

Фото: music-museum.ru

В Музее музыки открылась выставка "После боя сердце просит музыки вдвойне…".

Благодаря выставке гости смогут узнать о деятельности композиторов, музыкантов, общественных организаций и объединений в период спецоперации, а также про их помощь воинам, которые сражаются за свободу и независимость Родины.

Союз композиторов Евразии одним из первых откликнулся на это событие. В частности, 27 февраля 2022 года на заседании совета было принято решение создать мобильные фронтовые творческие бригады. Затем объединение стало партнером проекта "Культура в помощь Донбассу", который был организован народным артистом России Андреем Соколовым при поддержке Общероссийского народного фронта.

Благодаря этой идее в российских городах, в том числе в новых субъектах РФ, проходят концерты и творческие вечера для бойцов, собирающих и доставляющих гуманитарную помощь в зону СВО. В этих мероприятиях принимают участие композиторы, поэты, художники, актеры и исполнители.

Отдельный раздел экспозиции посвящен артефактам, связанным с Белгородской областью. Там можно увидеть экспонаты, которые раскроют тему героического прошлого и настоящего региона. Один из "сюжетов" рассказывает про обстрел Белгорода, который произошел 30 декабря 2023 года.

На выставке будет продемонстрирован осколок снаряда и автограф партитуры Четвертой ("Трагической") симфонии Григория Зайцева, которая была написана в связи с обстрелом Белгорода.

Другой "сюжет" – опера "Белгородский полк. Засечная черта", составленная композиторами Николаем Бирюковым и Еленом Латыш-Бирюковой на основе либретто Виктора Овчинникова. Помимо экспонатов, посетители смогут посмотреть и послушать видео- и аудиоматериалы произведений, посвященных спецоперации.

Всего на выставке представлено более 100 предметов. Из них самые интересные – ракетный осколок, обнаруженный после обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года, шевроны и медали, нотные издания с автографами авторов и исполнителей, фотографии с места событий, а также трофейное оружие и снаряжение украинских военных, которые передали солдаты Вооруженных сил РФ в качестве благодарности Союзу композиторов Евразии за их концертную и гуманитарную деятельность.

Выставка будет открыта с 8 мая по 25 октября 2026 года. Для того, чтобы попасть на экспозицию, необходимо приобрести входной билет в музей.

Ранее ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев запустил проект "Мост поколений", в рамках которого горожане и ветераны СВО проведут для школьников и студентов мастер-классы.

Ключевая цель проекта "Мост поколений" – передать профессиональный, жизненный и культурный опыт школьникам и студентам через профориентационные встречи и факультативы на базе центров московского долголетия, учебных заведений СВАО и на площадках проекта "Лето в Москве".

