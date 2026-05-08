Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 21:31

Политика

Трамп заявил, что РФ и Украина прекратят огонь на 3 дня и обменяются пленными

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе РФ и Украина прекратят огонь в период с 9 по 11 мая, а также проведут обмен 1 тысячей военнопленных с каждой стороны. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Эта просьба была высказана лично мной, и я очень ценю, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский ответили на нее согласием", – подчеркнул Трамп.

Он уточнил, что прекращение огня будет включать приостановку кинетической активности.

Американский лидер также затронул тему урегулирования конфликта на Украине, заявив, что переговоры по этому поводу продолжаются. По его словам, стороны с каждым днем становятся все ближе и ближе к цели. Глава Белого дома также выразил надежду, что прекращение огня в честь 9 Мая станет "началом конца" конфликта.

Перемирие в зоне спецоперации в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ)началось с 00:00 8 мая. Согласно решению Владимира Путина, оно продлится по 10 мая. При этом, по данным Минобороны РФ, Киев уже нарушил режим прекращения огня 1 630 раз.

Вместе с тем оборонное ведомство предупреждало, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный удар по Киеву.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва всегда открыта для контактов с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, указывал, что украинские переговорщики знают, что нужно сделать для урегулирования конфликта, но дальнейшие шаги зависят от киевского режима.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика