Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 20:58

Транспорт

Авиасообщение на юге России будет полностью восстановлено в течение 2–3 дней

Фото: depositphotos/Feverpitch

Авиасообщение на юге России будет полностью восстановлено за 2–3 дня. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на оперативном совещании Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

По словам Савельева, здание регионального центра организации воздушного движения (ОрВД) в Ростове-на-Дону было трижды атаковано украинскими дронами. Он уточнил, что инженеры оценят работоспособность систем центра в течение 15 часов.

В свою очередь, Путин назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область еще одним актом безусловного терроризма. Президент указал, что удар мог отразиться на безопасности гражданских судов, однако трагических событий не произошло благодаря высокопрофессиональной работе российских авиационных диспетчеров.

Атака была зафиксирована в ночь на 8 мая. Благодаря усилиям службы безопасности персонал был эвакуирован в бомбоубежище. Жертв в результате случившегося нет. После ударов была приостановлена работа 13 российских аэропортов. Предполагалось, что ограничения продлятся до 12 мая. При этом в Росавиации отмечали, что этот срок может быть пересмотрен.

Рейсы не принимали и не отправляли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Вылета ожидали не менее 14 тысяч пассажиров. Однако спустя время документ о невозможности полетов на юг России был отменен.

Читайте также


транспортрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика