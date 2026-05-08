Авиасообщение на юге России будет полностью восстановлено в течение 2–3 дней

Авиасообщение на юге России будет полностью восстановлено за 2–3 дня. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на оперативном совещании Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

По словам Савельева, здание регионального центра организации воздушного движения (ОрВД) в Ростове-на-Дону было трижды атаковано украинскими дронами. Он уточнил, что инженеры оценят работоспособность систем центра в течение 15 часов.

В свою очередь, Путин назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область еще одним актом безусловного терроризма. Президент указал, что удар мог отразиться на безопасности гражданских судов, однако трагических событий не произошло благодаря высокопрофессиональной работе российских авиационных диспетчеров.

Атака была зафиксирована в ночь на 8 мая. Благодаря усилиям службы безопасности персонал был эвакуирован в бомбоубежище. Жертв в результате случившегося нет. После ударов была приостановлена работа 13 российских аэропортов. Предполагалось, что ограничения продлятся до 12 мая. При этом в Росавиации отмечали, что этот срок может быть пересмотрен.

Рейсы не принимали и не отправляли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Вылета ожидали не менее 14 тысяч пассажиров. Однако спустя время документ о невозможности полетов на юг России был отменен.

