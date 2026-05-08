Путин назвал атаку ВСУ на Ростовскую область актом безусловного терроризма

Владимир Путин назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область еще одним актом безусловного терроризма. Об этом он высказался на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Российский лидер предложил обсудить атаку Киева на ростовский региональный центр организации воздушного движения. Путин подчеркнул, что удар мог отразиться на безопасности гражданских судов, однако трагических событий не произошло благодаря высокопрофессиональной работе российских авиационных диспетчеров.

Как уточнил вице-премьер Виталий Савельев, по центру было нанесено 3 удара. Атака продолжалась с 04:15 до 05:45 в пятницу, 8 мая.

"После ударов процедуры обслуживания воздушного движения осуществлялись в соответствии с планом мероприятий по действиям в условиях аварийной обстановки и чрезвычайных ситуациях и были переданы в аэродромные диспетчерские центры", – подчеркнул Савельев.

Он также отметил, что благодаря усилиям службы безопасности персонал был эвакуирован в бомбоубежище. Жертв в результате случившегося нет.

После атаки работу приостановили сразу 13 российских аэропортов. Предполагалось, что ограничения продлятся до 12 мая. При этом в Росавиации отмечали, что этот срок может быть пересмотрен.

Рейсы не принимали и не отправляли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Вылета ожидали не менее 14 тысяч пассажиров. В Минтрансе отмечали, что путешественников развезут поездами и автобусами.

Спустя время документ о невозможности полетов на юг России был отменен.