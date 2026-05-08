Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 20:10

Происшествия

Путин назвал атаку ВСУ на Ростовскую область актом безусловного терроризма

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область еще одним актом безусловного терроризма. Об этом он высказался на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Российский лидер предложил обсудить атаку Киева на ростовский региональный центр организации воздушного движения. Путин подчеркнул, что удар мог отразиться на безопасности гражданских судов, однако трагических событий не произошло благодаря высокопрофессиональной работе российских авиационных диспетчеров.

Как уточнил вице-премьер Виталий Савельев, по центру было нанесено 3 удара. Атака продолжалась с 04:15 до 05:45 в пятницу, 8 мая.

"После ударов процедуры обслуживания воздушного движения осуществлялись в соответствии с планом мероприятий по действиям в условиях аварийной обстановки и чрезвычайных ситуациях и были переданы в аэродромные диспетчерские центры", – подчеркнул Савельев.

Он также отметил, что благодаря усилиям службы безопасности персонал был эвакуирован в бомбоубежище. Жертв в результате случившегося нет.

После атаки работу приостановили сразу 13 российских аэропортов. Предполагалось, что ограничения продлятся до 12 мая. При этом в Росавиации отмечали, что этот срок может быть пересмотрен.

Рейсы не принимали и не отправляли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Вылета ожидали не менее 14 тысяч пассажиров. В Минтрансе отмечали, что путешественников развезут поездами и автобусами.

Спустя время документ о невозможности полетов на юг России был отменен.

Читайте также


властьпроисшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика