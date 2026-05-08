Собянин сообщил о ликвидации уже 105 беспилотников, летевших на Москву

Два дрона, которые летели в сторону столицы вечером в пятницу, 8 мая, ликвидированы силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра Москвы, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы. К настоящему моменту на подлете к городу сбиты уже 105 беспилотников.

На фоне атаки в ограниченный режим был переден аэропорт Домодедово. Воздушная гавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили о 1 630 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских военных. Обстрелы продолжаются, несмотря на объявленное с 00:00 8 мая перемирие.

