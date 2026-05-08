Рубио заявил о тупике в урегулировании конфликта на Украине

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Вашингтон считает, что усилия по разрешению конфликта на Украине застопорились. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"И хотя мы готовы сыграть любую роль, какую можем, чтобы привести это к мирному дипломатическому урегулированию, к сожалению, сейчас эти усилия застопорились, но мы всегда готовы, если эти обстоятельства изменятся", – приводит его слова РИА Новости.

Госсекретарь также подчеркнул, что США не хотят тратить время и силы на процесс, который не продвигается вперед. Однако, если Штаты увидят возможность выступить посредником так, чтобы это в конечном счете приблизило бы стороны к мирному договору, Вашингтон хотел бы это сделать.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва всегда открыта для контактов с Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков добавлял, что украинские переговорщики знают, что нужно сделать для урегулирования конфликта, но дальнейшие шаги зависят от киевского режима. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого указывал, что для остановки горячей фазы спецоперации Украина должна вывести войска из Донбасса.

