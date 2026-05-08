Министр обороны Латвии выразил готовность уйти в отставку из-за дронов ВСУ

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс выразил готовность покинуть свой пост, так как его ведомство не смогло перехватить и сбить украинские дроны. Об этом сообщает портал LSM.

Спрудс признал, что ответственность за произошедшее лежит на военном командовании и на нем лично. По его словам, он уважает мнение оппозиции по его отставке.

Он также подтвердил, что следствие рассматривает в качестве приоритетной версию об украинском происхождении дронов. В настоящее время латвийские власти продолжают выяснять детали произошедшего вместе с украинской стороной.

Речь идет об инциденте, когда беспилотник разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной Латвии. Были повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. По факту ЧП латвийская полиция возбудила уголовное дело.

Позже министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина. Дипломату была вручена нота протеста. При этом доказательств того, что дрон залетел на территорию Латвии со стороны России, приведено не было.