Полеты в аэропорты юга России, предварительно, остановлены до 12 мая

Полеты самолетов в аэропорты юга России, предварительно, остановлены до 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

При этом отмечается, что документ о приостановке может быть пересмотрен в сторону сокращения срока.

"Ожидаем в ближайшее время завершения специалистами Госкорпорации по ОрВД анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением", – говорится в сообщении.

Согласно последним данным, рейсы не принимают и не отправляют аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Причиной стало попадание украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе.

"Аэрофлот", "Россия" и "Победа" изменили расписание из-за приостановки работы аэропортов. Своего вылета ожидают не менее 14 тысяч пассажиров. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Сочи.