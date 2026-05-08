08 мая, 11:08

Транспорт

Пассажиров отмененных рейсов на юге России развезут поездами и автобусами

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Для доставки пассажиров, чьи авиарейсы были отменены в аэропортах юга России, организуют альтернативные маршруты с использованием железнодорожного и автобусного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба российского Минтранса в МАХ.

Одновременно авиакомпаниям даны указания скорректировать расписание полетов. При задержке рейсов пассажирам обязаны предоставить напитки, питание и размещение в гостинице.

На данный момент рейсы не принимают и не отправляют аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Причиной стало попадание украинских беспилотников в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе.

"Аэрофлот", "Россия" и "Победа" изменили расписание из-за приостановки работы аэропортов. В ближайшее время должно быть принято решение о сроках возобновления полетов в южном направлении, но уже с сокращенной частотой.

