Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 11:02

Общество

Более 7 тыс человек примут участие в параде кадет в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Традиционный парад кадетского движения "Не прервется связь поколений" пройдет в Москве на площади Победителей у Музея Победы 20 мая. В этом году в нем поучаствуют более 7 тысяч человек, в том числе свыше 3 тысяч столичных кадет, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, учеба в кадетских классах – это не только патриотическое воспитание, но и хорошее образование, которое дает ребятам возможности для всестороннего развития. Дети углубленно изучают историю России, военного дела, также регулярно участвуют в различных городских и всероссийских мероприятиях. Одно из них – парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию Битвы за Москву.

Ракова рассказала, что около Музея Победы пройдут более 50 парадных расчетов, в том числе ученики 8–11-х классов московских школ. Особенный день столичные кадеты разделят со своими товарищами из других регионов РФ, включая Пермь, Ижевск, Луганск, Санкт-Петербург, Волгоградскую и Белгородскую области, а также с участниками из Белоруссии.

"Для ребят это важный и волнительный момент, возможность почувствовать сопричастность к истории страны, пройти в одном строю и продемонстрировать дисциплину и командный дух", – отметила заммэра.

Она добавила, что профильность кадетского образования определяется в сотрудничестве с ведомствами силового блока в зависимости от выбора направлений подготовки, например, Минобороны, МЧС, МВД, ФСО России.

Парад "Не прервется связь поколений" занимает отдельное место в системе кадетского образования Москвы. У ребят есть собственное знамя – официальный символ движения, утвержденный Геральдическим советом при президенте РФ.

Ранее сообщалось, что парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади, будут транслировать на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах столицы. Кроме того, событие впервые охватит и пассажиров пригородных маршрутов проекта "Москва – область". Посмотреть парад можно будет не только в городе, но и при подъезде к нему.

Георгиевскую ленту длиной 75 метров развернули в преддверии Дня Победы в Москве

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика