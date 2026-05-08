08 мая, 10:34

Общество

95-летняя москвичка передала бойцам СВО около тысячи вязаных вещей

Фото: префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

95-летняя жительница района Выхино-Жулебино Александра Кленова связала почти тысячу шерстяных вещей для бойцов СВО. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Кленова родилась в селе Казачья Слобода Рязанской области. На момент начала Великой Отечественной войны ей было 14 лет. Тогда она пошла работать в совхоз вместе со взрослыми женщинами, которые заменяли воевавших мужчин.

В то время она перевозила воду, собирала урожай, помогала строить оборонительные сооружения, вязала бойцам рукавицы и носки. А после окончания войны Кленова переехала в столицу, где стала работать на Московском заводе режущих инструментов "Фрезер" имени М. И. Калинина. Там она стала одним из лучших работников и вместе с мужем отправилась в командировку в США для обучения американских коллег.

После начала СВО женщина не смогла остаться в стороне и еще в 2022 году стала участницей проекта "Я свяжу тебе жизнь", а после присоединилась и к другим организациям, поддерживающим военнослужащих. Вместе с дочерью она каждые 3 месяца передает бойцам около 40 пар носков и 40 балаклав.

"Я хочу, чтобы наши бойцы чувствовали тепло родного дома даже в самых сложных условиях", – сказала она.

За свою помощь Кленова получила благодарственное письмо от командования и личного состава 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Также ее наградили муниципальным знаком отличия "За активную гражданскую позицию".

В этом году волонтеры Юго-Восточного административного округа уже направили в зону СВО свыше 40 тонн гуманитарных грузов. Также они помогают детским домам Луганской и Донецкой народных республик и военным госпиталям. Пункты приема посылок находятся по адресам:

  • Нижегородская улица, дом 56;
  • Самаркандский бульвар, квартал 137а, корпус 5;
  • 2-й квартал Капотни, дом 22;
  • Волгоградский проспект, дом 86, корпус 2;
  • улица Лефортовский Вал, дом 16а;
  • Краснодонская улица, дом 24;
  • Новомарьинская улица, дом 3, корпус 2;
  • Рождественская улица, дом 27, корпус 2;
  • улица Гурьянова, дом 2, корпус 4;
  • улица Юных Ленинцев, дом 12, корпус 1;
  • улица 1-я Новокузьминская, дом 22, корпус 2;
  • улица Мельникова, дом 14.

Они открыты каждый день с 10:00 до 18:00.

Также московские волонтеры плетут маскировочные сети для участников СВО на мастер-классах. В начале занятия распределяются задачи, подготавливается ткань и нарезаются лоскуты. Участники осваивают техники крепления лент к специальной сетке, вязания прочных узлов и способы фиксации.

обществогород

