08 мая, 10:30

"Аэрофлот", "Россия" и "Победа" изменили расписание из-за приостановки работы аэропортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производственные и клиентские службы авиакомпании "Аэрофлот" перешли на усиленный режим работы, сообщил перевозчик.

Данные меры связаны с задержкой и отменой рейсов из-за приостановки работы аэропортов юга России. Сейчас ожидающим вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.

Кроме того, ситуация с аэропортами повлияла и на расписание рейсов авиакомпании "Россия".

"Авиакомпания "Россия" корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлены на запасные аэродромы", – говорится в материале.

Аналогичная ситуация сложилась с работой авиакомпании "Победа". При этом отмечается, что выполнение полетов по международным направлениям из аэропортов других регионов России продолжается.

Ранее сообщалось, что сразу 13 российских аэропортов временно приостановили работу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами в оперативном режиме корректируют расписание рейсов.

транспорт

