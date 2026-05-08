Синоптик Тишковец: 30-градусная жара вернется в Москву только летом

Период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов вернется в Москву только летом. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Пятидневное "метеорологическое" лето закончилось до лучших времен, а 30-градусная жара вернется теперь только в календарном лете", – написал синоптик в телеграм-канале.

В Москву в пятницу, 8 мая, пришли "черемуховые холода". Ожидается, что они продлятся в городе только несколько дней и пройдут без снега, заморозков и ветра. С наступлением новой рабочей недели "черемуховые холода" перетекут в умеренное майское тепло.

В субботу, 9 мая, в столице ожидается облачная погода, с прояснениями и без осадков. Воздух прогреется до 15 градусов. Уровень атмосферного давления составит 754 миллиметра ртутного столба.