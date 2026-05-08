Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что меры действуют в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. <...> Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта", – заключили в Росавиации.

Ограничения введены на фоне атаки беспилотников. Сергей Собянин сообщал, что всего средства ПВО с 7 мая перехватили и сбили на подлете к Москве 87 БПЛА.

В целях безопасности и столичный аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на работу. Воздушная гавань функционирует в ограниченном режиме – рейсы тоже выполняются по согласованию с соответствующими органами.

