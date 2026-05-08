Фицо может привезти в Москву послание от Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе своего визита в Москву может передать Владимиру Путину послания от украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Teraz со ссылкой на государственного секретаря словацкого МИД Растислава Хованеца.

В СМИ указали на то, что Фицо дважды контактировал с Зеленским на прошлой неделе. Помимо этого, премьер-министр Словакии может получить от Путина информацию об урегулировании конфликта.

Хованец указал на то, что в настоящий момент необходимо общаться со всеми сторонами, которые заинтересованы в прекращении конфликта.

Ранее Кремль опубликовал список иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. Кроме Фицо приглашены, в частности, президент Абхазии Бадра Гунба и его супруга, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, лидер Южной Осетии Алан Гаглоев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что накануне больших праздников в Москве всегда принимаются дополнительные меры безопасности, так будет и в этом году перед 9 Мая. Это связано с учетом сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы.

