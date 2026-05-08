08 мая, 07:37

Силы ПВО ликвидировали 264 БПЛА над регионами РФ ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на пятницу, 8 мая, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 264 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были ликвидированы в небе над 17 регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тульскую, Ульяновскую и Ярославскую области.

Помимо этого, БПЛА сбили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что из-за падения сбитых дронов были зафиксированы разрушения в нескольких городах и районах региона.

В Таганроге обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения, повредив гараж. В селе Чалтырь Мясниковского района в жилых домах частично разрушена кровля и выбиты стекла. При этом никто из местных жителей не пострадал.

