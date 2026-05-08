08 мая, 06:26

Дождь, гроза и до 18 градусов ожидаются в Москве 8 мая

Температура воздуха в Москве в пятницу, 8 мая, составит от 16 до 18 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачность, кратковременный дождь и гроза в отдельных районах.

В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 16 до 21 градуса тепла, в некоторых районах тоже возможны небольшие осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный, северный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Из-за грозы местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что 8 мая в столицу придут "черемуховые холода". Они пройдут без снега, заморозков и ветра.

По данным синоптика, "черемуховые холода" продлятся в городе только несколько дней. С наступлением новой рабочей недели они перетекут в умеренное майское тепло.

