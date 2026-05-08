Tasnim: Иран атаковал американские эсминцы в ответ на удары по своей территории

Фото: ТАСС/AP

Иранские военные атаковали три американских эсминца с помощью ракет и беспилотников в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Отмечается, что корабли, получив повреждения, отошли в сторону Оманского залива. Официальный представитель Центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что эта операция стала ответом на нарушение режима перемирия со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что американские силы успешно отразили нападение в Ормузском проливе и три эсминца не получили никаких повреждений. Он добавил, что задействованные в атаке на корабли силы Ирана были полностью уничтожены.

США 8 мая возобновили ракетные удары по Ирану. По информации СМИ, атакам подверглись порт Кешм и город Бендер-Аббас, провинция Хормозган и города Минаб и Бендер-Аббас. Кроме того, системы ПВО Ирана были приведены в действие в районе Тегерана.