07 мая, 21:09

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Временные ограничения на прилет и вылет судов введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве объяснили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Также ограничения вводились в аэропортах Домодедово и Шереметьево, но через некоторое время воздушные гавани вернулись к штатной работе.

Меры были предприняты в связи с отражением атак БПЛА на столичный регион. Всего с начала суток 7 мая на подлете к Москве было нейтрализовано 57 беспилотников.

