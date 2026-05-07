07 мая, 20:10

Общество

Хантавирус подтвержден у еще одного эвакуированного в Нидерланды пассажира лайнера

Фото: ТАСС/AP/Peter Dejong

Еще один пассажир круизного лайнера MV Hondius, эвакуированный в Нидерланды, заразился хантавирусом, сообщила больница при университете города Лейден (LUMC).

В медучреждении заверили, что оказывают ему всю необходимую помощь и обеспечивают уход.

Кроме того, Королевский институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) сообщил, что тесты на хантавирус у двух из трех контактировавших с заболевшей пассажиркой лайнера, которая позже скончалась в больнице ЮАР, дали отрицательный результат. Третий тест в настоящее время изучают.

Речь идет о людях, у которых после контакта с зараженной в самолете появились симптомы вируса. Несмотря на отрицательные результаты тестов, врачи продолжают наблюдать за их состоянием.

Остальные пассажиры, находившиеся в том же самолете, получают инструкции в зависимости от степени близости контакта с погибшей. Лица, имевшие с ней прямой контакт, ежедневно получают звонки от сотрудников Минздрава для контроля здоровья – им также рекомендовано самостоятельно отслеживать возможные симптомы.

Институт подчеркнул, что риск распространения хантавируса в Нидерландах "очень мал". Вирус в основном передается через контакт с выделениями мышей и крыс, а случаи передачи от человека к человеку крайне редки и возможны только при длительном тесном контакте.

RIVM взаимодействует по ситуации с нидерландскими министерствами здравоохранения и иностранных дел, больницами, а также международными организациями – Европейским центром профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. По данным ВОЗ, от инфекции погибли 3 человека, которые находились на борту. При этом информация о пострадавших россиянах не поступала.

В ВОЗ указали, что причиной вспышки мог стать вирус Андес, который считается одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов. Летальность при заражении им составляет около 40%.

При этом в настоящее время не существует одобренных вакцин и схем лечения данного вируса. Главной мерой борьбы остается своевременная медицинская помощь.

