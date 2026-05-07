Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 19:46

Экономика

ЦБ объяснил рост спроса на наличные в марте и апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спрос на наличные в марте и апреле вырос из-за адаптации граждан к налоговым изменениям и желания иметь запас средств, которые не будут зависеть от работы цифровой инфраструктуры. Об этом сказано в материале "Резюме обсуждения ключевой ставки", который размещен на сайте Центробанка РФ.

При этом Банк России отметил, что перераспределение между безналичными и наличными средствами не формирует инфляционные риски, так как это может привести лишь к изменению структуры денежной массы.

В свою очередь, сберегательная активность граждан в марте и апреле оставалась высокой, хотя предпочтения смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, ценных бумаг и недвижимости.

Ранее российские банки выразили обеспокоенность тенденцией перехода части расчетов в наличные. Зампредседателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов отметил, что он переживает из-за прекращение роста доли безналичных операций. Он напомнил, что государство ведет работу по снижению доли серой экономики.

Скворцов также добавил, что в настоящее время нет понимания, носит ли этот тренд долгосрочный характер. При этом рост доли наличных расчетов ухудшает ситуацию для финансового сектора, поскольку обслуживание наличного оборота обходится дороже.

Банки предупредили клиентов о возможных проблемах с доступом к приложениям в Москве

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика