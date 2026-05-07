Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Украинские переговорщики знают, что нужно сделать для урегулирования конфликта, но дальнейшие шаги зависят от киевского режима, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Были использованы все возможности и усилия, чтобы украинскую команду убедить в необходимости принятия этого шага, и украинские переговорщики это прекрасно понимают", – цитирует его РИА Новости.

Если Киев примет необходимое решение, то военные действия приостановятся, и откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования, отметил помощник лидера страны. При этом Ушаков не назвал конкретные шаги, которые должна совершить украинская сторона.

При этом для остановки горячей фазы спецоперации Украина должна вывести войска из Донбасса, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отмечал, что мир на Украине может наступить "сегодня", если руководство государства возьмет на себя ответственность.



Москва не отказывается от переговорного процесса по украинскому урегулированию и открыта к контактам, которые принесут конкретную отдачу, указывала, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российское руководство неизменно подчеркивает настрой на эффективный и результативный диалог.

